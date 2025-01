Makar Sankranti 2025: पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई, माघ बिहू और उत्तरायण को लेकर कही ये बात

Makar Sankranti 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की। ज्ञात हो कि देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार करे।’’

Yesterday, I took part in a very memorable Sankranti and Pongal programme. May this festival strengthen the bonds of togetherness, bring prosperity and inspire us to celebrate our cultural traditions with joy and gratitude. pic.twitter.com/TlMvbbWLN5