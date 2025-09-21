'जीएसटी बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा?, देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी बोले, देखिए वीडियो

Highlights आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। यानी, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा। 'जीएसटी बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा..."

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कल, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएँगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कल से देश में 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू हो रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे...'जीएसटी बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा..."

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "From tomorrow in the nation, 'GST Bachat Utsav' will commence. Your savings will increase and you will be able to buy your favourite things...'GST Bachat Utsav' will benefit all sections of the society..."



(Source: DD News) pic.twitter.com/iZcBa0bSM4 — ANI (@ANI) September 21, 2025

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "From tomorrow in the nation, 'GST Bachat Utsav' will commence. Your savings will increase and you will be able to buy your favourite things...'GST Bachat Utsav' will benefit all sections of the society..."



(Source: DD News) pic.twitter.com/iZcBa0bSM4— ANI (@ANI) September 21, 2025

WATCH LIVE: Prime Minister Shri @narendramodi’s special address to the nation. https://t.co/eTH7U5jBAw— BJP (@BJP4India) September 21, 2025

कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, neo middle class, युवा, किसान, महिलाएं, युवा, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा।

कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल, यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे।

मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की, और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्स्लेरेट करेगी। कारोबार को और आसान बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।

Web Title: Prime Minister Narendra Modi begins address nation tomorrow festival Navratri Aatmanirbhar Bharat Next-Generation GST reforms effect with sunrise