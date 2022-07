Presidential poll: राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल, कांग्रेस, सपा, एनसीपी के कई विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किया मतदान, भाजपा सांसद देओल ने नहीं डाला वोट

Highlights कई राज्य में क्रॉस वोटिंग देखने को मिला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं का मतदान 98.91% रहा है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।

नई दिल्लीः राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे संसद भवन और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्धारित स्थानों पर शुरू हुआ। शाम 5 बजे संपन्न हो गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।

राज्यसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, 736 मतदाताओं में से 728 मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें 719 सांसद और 9 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं का मतदान 98.91% रहा है। कई राज्य में क्रॉस वोटिंग देखने को मिला है।

विभिन्न राज्यों के कई विधायकों ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी लाइन का पालन नहीं कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ‘क्रॉस वोट’ किया। इनमें झारखंड और गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक और हरियाणा तथा ओडिशा में कांग्रेस विधायक हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के विधायक ने राज्य से संबंधित मुद्दों का समाधान न होने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया। असम में, ऑल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) विधायक करीमुद्दीन बरभुइयां ने दावा किया कि राज्य के करीब 20 कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को मुर्मू को वोट दिया।

#WATCH | Out of the 736 electors comprising 727 MPs and 9 Legislative Assembly members who were permitted by ECI to vote, 730 electors comprising 721 MPs & 9 Legislative Assembly members cast their votes. Elector turnout was 99.18%: PC Mody, Secretary General, Rajya Sabha pic.twitter.com/5fz8irEDcj