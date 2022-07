द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी, देखें वीडियो

Highlights भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी जीत की बधाई देने मुर्मू से मिलने जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देने उनके घर पहुंचे। राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनकर उभरने के बाद उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी।

राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बृहस्पतिवार को बधाई दी और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से से ताल्लुक रखने वाली एक आदिवासी समुदाय में जन्मी नेता को राष्ट्रपति निर्वाचित कर भारत ने इतिहास रच दिया है।

Smt. Droupadi Murmu Ji's life, her early struggles, her rich service and her exemplary success motivates each and every Indian. She has emerged as a ray of hope for our citizens, especially the poor, marginalised and the downtrodden. — Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2022

Smt. Droupadi Murmu Ji has been an outstanding MLA and Minister. She had an excellent tenure as Jharkhand Governor. I am certain she will be an outstanding President who will lead from the front and strengthen India's development journey. — Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2022

मुर्मू की जीत की घोषणा के बाद एक के बाद एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विधायक, मंत्री और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल बहुत उत्कृष्ट रहा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि वह एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति होंगी जो आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी और भारत की विकास यात्रा को मजबूत करेंगी।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी सेवा और उनकी उत्कृष्ट सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, ‘‘वह एक उम्मीद की किरण के रूप में उभरी है, खासकर गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के लिए।’’ उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के पक्ष में मतदान करने वाले सभी सांसदों और विधायकों का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा कि उनकी रिकॉर्ड जीत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक जीत के बाद पार्टी की राज्य इकाइयों ने जश्न की तैयारी कर रखी है। पार्टी ने जनजातीय बहुल गांवों और जिलों में जश्न की तैयारी की है। मुर्मू अगर यह चुनाव जीत जाती हैं तो वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली आदिवासी समुदाय की पहली प्रतिनिधि होंगी। नड्डा 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के पहले पार्टी नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे।

#WATCH | Union Minister Meenakashi Lekhi tries her hands on a drum, after NDA's candidate #DroupadiMurmu got elected as the President of India pic.twitter.com/lAjLeU2Cj7 — ANI (@ANI) July 21, 2022

