Presidential Election 2022: 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई, यशवंत सिन्हा ने हार स्वीकार की, कहा- संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी

नई दिल्लीः विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हार स्वीकार की और राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव के परिणाम के बावजूद, मेरा मानना ​​है कि इसने भारतीय लोकतंत्र को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से लाभान्वित किया है। सबसे पहले, इसने अधिकांश विपक्षी दलों को एक साझा मंच पर लाया। यह वास्तव में समय की आवश्यकता है और मैं उनसे राष्ट्रपति चुनाव से परे विपक्षी एकता जारी रखने की अपील करता हूं।

Second, in the course of my election campaign, I tried to highlight views & concerns of Opposition on major issues before nation & common people. In particular, I voiced strong concern over blatant & rampant weaponisation of ED, CBI, IT & even office of Governor: Yashwant Sinha