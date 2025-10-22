VIDEO: बाल-बाल बचीं राष्ट्रपति मुर्मू! लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त

Kerala: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली थीं।

Kerala: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के प्रमदम स्टेडियम में उतरने के बाद हेलीपैड के टारमैक का एक हिस्सा धंस गया। अचानक हुए इस हादसे को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षाबलों ने चालक दल समेत सबको बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि राष्ट्रपति समेत सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। 

राष्ट्रपति का काफिला सुबह 7.25 बजे राजभवन से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। वहाँ से, वह हेलीकॉप्टर से पथनमथिट्टा ज़िले के प्रमदम जाएँगी, और फिर सबरीमाला की तलहटी पंबा जाएँगी। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति मुर्मू की सबरीमाला यात्रा की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली थीं। दक्षिणी राज्य की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार शाम तिरुवनंतपुरम पहुँचीं राष्ट्रपति आज सुबह पथनमथिट्टा ज़िले के लिए रवाना हुईं, जहाँ यह पहाड़ी मंदिर स्थित है।

वह स्वामी अय्यप्पन रोड और पारंपरिक ट्रैकिंग पथ से होते हुए पाँच चार पहिया वाहनों और एक एम्बुलेंस के काफिले में सन्निधानम पहुँचेंगी। टीडीबी अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हाल ही में काफिले का पूर्वाभ्यास किया गया था। दर्शन के बाद, वह शाम को तिरुवनंतपुरम लौट जाएँगी।

गुरुवार को, वह राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगी।

बाद में, वह वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और कोट्टायम जिले के पाला स्थित सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 24 अक्टूबर को एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लेकर अपनी केरल यात्रा का समापन करेंगी।

टॅग्स :Draupadi MurmuKeralaBJPhelicopterद्रौपदी मुर्मूकेरलहेलीकॉप्टर