एक दिवसीय अमृतसर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम भगवंत मान ने किया स्वागत

Highlights एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू अमृतसर पंहुची हैं राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है गोल्डन टेंपल में माथा टेकेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

अमृतसर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को एक दिवसीय अमृतसर के दौरे पर हैं। सुबह एयरपोर्ट पर पंहुची राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत के लिए पंजाब सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अमृतसर दौरा है। वो श्री हरमिंदर साहिब जी, जलियांवाला बाग, दुग्यार्णा मंदिर में दर्शन करेंगी। इसी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू श्री रामतीर्थ भी जाएंगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अमृतसर हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद की तस्वीरें भी साझा की।

Punjab | President Droupadi Murmu arrives in Amritsar on a one-day visit to the state. Governor Banwarilal Purohit and CM Bhagwant Mann receive her at the airport. pic.twitter.com/B3MMcy84X5