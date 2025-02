Mahakumbh 2025 Traffic Jam: महाकुंभ में ट्रैफिक जाम से सीएम योगी अफसरों से खफा?, लाखों श्रद्धालु 'रोड अरेस्ट', कई-कई घंटों कार और बस में बैठे रहे, दोषी अफसर पर एक्शन 

Highlights Prayagraj Mahakumbh 2025 Traffic Jam: मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ा रहा हैं. Prayagraj Mahakumbh 2025 Traffic Jam: विपक्षी दल भी सीएम योगी को अपने निशाने पर ले रहे हैं. Prayagraj Mahakumbh 2025 Traffic Jam: वजह से लोग योगी सरकार को कोस रहे हैं.

Prayagraj Mahakumbh 2025 Traffic Jam: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब अव्यवस्था, जाम और परेशान श्रद्धालुओं का महाकुंभ बनता जा रहा है. वर्तमान में प्रयागराज जिले की हर सीमा श्रद्धालुओं से भारी हजारों गाड़ियां खड़ी हैं. जिले के भीतर भी हजारों गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं. सोमवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा था आज भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है. संगम में स्नान करने की मंशा लेकर प्रयागराज पहुंचे इन श्रद्धालुओं के कारण पूरा प्रयागराज शहर चोक हो गया. यहां रहने वाले लोगों भी परेशान हैं और संगम में स्नान करने की तमना रखने वाले श्रद्धालुओं को भी मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ा रहा हैं. इस वजह से लोग योगी सरकार को कोस रहे हैं. विपक्षी दल भी सीएम योगी को अपने निशाने पर ले रहे हैं.

ऐसे में सीएम योगी ने मंगलवार को पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर महाकुंभ की गड़बड़ाई ट्रैफिक व्यवस्था के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त की. इसी के बाद सीएम योगी ने दो एडीजी (अपर पुलिस महानिदेशक) रैंक के अफसरों को जमकर फटकारा. और सूबे के एडीजी ट्रैफिक को तो सीएम योगी ने सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी.

It is the reality of Mahakumbh Jam. If you're still thinking about coming to Mahakumbh, have a lot of patience and enough water and food because how much congestion will be on the road. No one knows. Everywhere there is the crowd of devotees, devotees and devotees. pic.twitter.com/qgD4vszEWG