रेलवे स्टेशन पर फिल्मी अंदाज में पढ़ाया जा रहा है स्वच्छता का पाठ, ''मेरे पास रेलगाड़ी है, रिजर्व टिकट है, तुम्हारे पास क्या है...?''

Highlights स्वच्छता संदेश के लिए फिल्म दीवार के मशहूर डॉयलॉग की गई है नकल पोस्टर में फिल्म अभिनेता शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की है फोटो

नई दिल्ली: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर देखी जाने वाली लगातार समस्याओं में से एक पान के दाग-धब्बे हैं जो सार्वजनिक भवनों की दीवारों और कोनों पर छोड़े जाते हैं। इस तरह की प्रथा के खिलाफ लोगों को मजाकिया अंदाज में सावधान करते हुए, एक ट्विटर यूजर ने रेलवे स्टेशन से एक मजाकिया पोस्टर की तस्वीर साझा की है।

रेलवे यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए लगाए पोस्टर में 1975 की ब्लॉकबस्टर दीवार के एक प्रतिष्ठित डॉयलॉग- तुम्हारे पास क्या ? की नकल एक ट्विस्ट के साथ की गई है। पोस्टर में, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की भी फोटो है। जिसमें संदेश दिया गया है “खबरदार, दीवार पर इधर-उधार मत थूकना, वर्ना 500 रुपये जुर्माना लगेगा”।

सोमवार को प्रसन्ना (@prasannapahade) नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस पोस्टर की एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, “सेंट्रल रेलवे के बेलापुर रेलवे स्टेशन पर अच्छा और मजाकिया संदेश देखकर अच्छा लगा। मुंबई पुलिस के लिए हास्य के साथ सामाजिक संदेश के लिए प्रतियोगिता।”

इस ट्वीट के जवाब में, मुंबई पुलिस ने लिखा, “हमारी सोशल मीडिया टीम भी इसी तरह के सामाजिक संदेशों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आइए एक आदर्श समाज का निर्माण करें और पुलिस और जनता के आपसी सहयोग से स्वतंत्रता का आनंद लें।

Our social media team is also eagerly waiting for similar social messages. Let's create an ideal society and enjoy freedom with mutual cooperation of police and public.#IndiaAt75#MumbaiPolicehttps://t.co/KIqYyVPRlc