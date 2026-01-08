Post Office Schemes: इन 5 स्कीम में आज से करो इन्वेस्ट, कुछ ही सालों में मिलेगा बंपर रिटर्न; ऐसे करें निवेश

Post Office Schemes: आज के समय में बचत करना बहुत जरूरी है इसीलिए वे अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं। अगर आप निवेश से अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है और गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसलिए, यह कहना सही होगा कि जो लोग बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एक अच्छा ऑप्शन हैं।

कुल मिलाकर, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं या रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपकी जरूरतों के लिए सबसे अच्छी हैं। देश भर में कई पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स काफी पॉपुलर हैं।

इसी सिलसिले में, आज हम आपको कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं।

पोस्ट ऑफिस की 5 बेस्ट स्कीम

1- पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम

अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेश करने पर 7.4% की ब्याज दर मिलती है। आप सिंगल अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट में ₹15 लाख तक निवेश कर सकते हैं।

2- सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आप अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह स्कीम खास तौर पर लड़कियों के लिए डिज़ाइन की गई है और उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। आप इस स्कीम में कम से कम ₹250 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.50 लाख सालाना निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम पर 8.20% की ब्याज दर मिलती है और यह सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए एलिजिबल है। यह एक लॉन्ग-टर्म सेविंग ऑप्शन है जो आपकी बेटी की हायर एजुकेशन और शादी जैसे बड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकता है।

3- पब्लिक प्रोविडेंट फंड

आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर सकते हैं। इसमें कम से कम ₹500 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.50 लाख सालाना निवेश किया जा सकता है। फिलहाल, PPF पर 7.10% की ब्याज दर मिल रही है। इसका टेन्योर 15 साल का है। आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं।

4- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक पहल है। यह एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ले सकता है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का मौजूदा इश्यू इश्यू VIII है। NSC की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम 7.7% का रिटर्न देती है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम की खास बात यह है कि आप इस स्कीम में सिर्फ ₹1,000 से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर रिटर्न

अगर आप नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में ₹5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर, यानी 5 साल बाद कुल ₹724,517 मिलेंगे। इस तरह, आपको कुल ₹224,517 का रिटर्न मिलेगा।

5- टाइम डिपॉजिट (TD)

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत, निवेशक अलग-अलग टेन्योर के लिए निवेश कर सकते हैं। वे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। एक साल के लिए इन्वेस्ट करने पर 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर 7% का रेट मिलता है। जो इन्वेस्टर इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है; न्यूनतम जमा ₹1,000 है। 5-साल की पोस्ट ऑफिस FD इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स-डिडक्टिबल है।

Web Title: Post Office Schemes Invest in these 5 schemes starting today how to invest