हाथ में लाइट तो लालटेन की जरूरत नहीं?, समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, एक बार फिर NDA सरकार, वीडियो

Highlights हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है।

समस्तीपुरः बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार NDA सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। बिहार चुनाव 2025 पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से बिहार में NDA की सरकार बनी थी तभी से हम बिहार के विकास में लगे हैं। समस्तीपुर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी कि बिहार ‘जंगल राज’ नहीं आने देगा, सुशासन के लिए वोट देगा। 'नयी रफ़्तार से चलेगा बिहार, फिर जब आएगी राजग सरकार।' हाथ में लाइट है तो लालटेन की जरूरत नहीं है।

बिहार में कानून राज है। सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है... फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कर्पूरी ठाकुर के दिखाए सामाजिक न्याय के रास्ते को NDA ने सुशासन का आधार बनाया है...डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर जो गुमराह करते हैं तब ये हक नहीं मिलता था। NDA सरकार ने ही ये प्रावधान किया।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "RJD और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये ज़मानत पर चल रहे लोग हैं। जो ज़मानत पर हैं वो चोरी के मामले में ज़मानत पर हैं। अब चोरी की आदत इनकी ऐसी है कि अब 'जननायक' की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे।

लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं।

समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है- नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करने का अवसर मिला।

ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे।

उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणापुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं।

