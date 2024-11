Poll Of Polls Results: पोल ऑफ पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति को 147-169 सीट, झारखंड में भाजपा गठबंधन को 43-50 सीट, जानिए कांग्रेस गठबंधन हाल

Highlights Poll Of Polls Results: मुंबई में 36 सीटें हैं। भाजपा को 17-19 सीटें जीतने का अनुमान है। Poll Of Polls Results: मराठवाड़ा में 46 सीटों में से भाजपा को 16-21 सीटें मिलने की उम्मीद है। Poll Of Polls Results: मराठवाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत और मुंबई में करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया गया है।

Poll Of Polls Results: झारखंड चुनाव के लिए मैट्रिक सर्वे में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का संकेत दिया गया है। पीपुल्स पल्स सर्वे के मुताबिक, एनडीए को 42-48 सीटें जीतकर बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस को क्रमश: 16-23 और 8-14 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के लिए पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी फिर से सरकार बना रही है। महायुति को 147-169 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं, कांग्रेस को 99-127 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र के लिए जेवीसी एग्जिट पोल में मराठवाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत और मुंबई में करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया गया है। मराठवाड़ा में 46 सीटों में से भाजपा को 16-21 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 23-27 सीटें जीतने का अनुमान है। मुंबई में 36 सीटें हैं। भाजपा को 17-19 सीटें जीतने का अनुमान है।

जबकि कांग्रेस को 16-18 सीटें हासिल होंगी। महाराष्ट्र के लिए जेवीसी एग्जिट पोल में पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण के क्षेत्रों में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भाजपा को 70 में से 34-41 सीटें मिलने की उम्मीद है। जबकि कांग्रेस को 27-34 सीटें जीतने का अनुमान है। कोंकण क्षेत्र में 39 सीटें हैं, भाजपा को 23-26 सीटें जीतने का अनुमान है।

कांग्रेस को 9-12 सीटें हासिल होंगी। विदर्भ के बेलवेदर क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है। उत्तरी महाराष्ट्र में भाजपा को 20-23 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 11-14 सीटें मिलने का अनुमान है। विदर्भ में भाजपा को 28-36 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 21-31 सीटों पर पीछे है।

पोल ऑफ पोल्स में झारखंड राज्य में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 43-50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेएमएम को 29-36 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजे भाजपा के मजबूत प्रदर्शन का संकेत देते हैं, झामुमो पीछे चल रहा है। हालांकि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में अभी भी उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

