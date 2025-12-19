चुनाव वाले तमिलनाडु में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 97 लाख नाम हटा गए
December 19, 2025
चेन्नई: भारत के चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के बाद तमिलनाडु के लिए इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। जिला चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार, इस एक्सरसाइज के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 97 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। डेटा के मुताबिक, हटाए गए नामों में 26,94,672 ऐसे वोटर्स थे जिन्हें मृत बताया गया था, 66,44,881 ऐसे वोटर्स थे जो दूसरी जगह चले गए थे, और 3,39,278 ऐसे वोटर्स थे जिनके नाम कई जगहों पर दर्ज थे।
एसआईआर एक्सरसाइज के बाद, तमिलनाडु में 5.43 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 2.66 करोड़ पुरुष, 2.77 करोड़ महिलाएं और 7,191 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं, जो 27 अक्टूबर, 2025 तक के 6.41 करोड़ वोटरों से कम हैं। कोयंबटूर में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 6.50 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल वोटरों की संख्या पहले के 19.35 लाख से घटकर 16.09 लाख हो गई।
करूर में 79,690 वोटरों के नाम हटा दिए गए, जिससे वोटरों की संख्या 8.79 लाख से घटकर 8.18 लाख हो गई। कांचीपुरम ज़िले में 2.74 लाख नाम हटाए गए। चेन्नई में, ड्राफ्ट SIR लिस्ट में 14.25 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, जिससे वोटरों की संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख हो गई। इसके कारणों में 1.56 लाख मौतें, 27,323 वोटर लिस्टेड पते पर नहीं मिले, 12.22 लाख वोटर शिफ्ट हो गए बताए गए, और 18,772 मामले डबल वोटिंग के थे, जिनकी वजह से ये नाम हटाए गए।
यह रोल कमीशन द्वारा पूरे राज्य में किए गए इलेक्टोरल रोल के SIR के बाद पब्लिश किया गया है। तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शोल्लिंगनल्लूर और पल्लवरम निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राफ्ट रोल में सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कुछ खास समुदायों के नाम जानबूझकर हटाए जाने के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि सही प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का भी नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
ड्राफ्ट एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएडीएमके के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने कहा: "इसमें, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 90 लाख से ज़्यादा वोट हटा दिए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर फर्जी वोट हैं, जो इस बात का सबूत है कि एआईएडीएमके शुरू से क्यों कह रही थी कि इस SIR की ज़रूरत क्यों है। डीएमके इस गुस्से और चिंता में तरह-तरह के नाटक करने की तैयारी कर रही है कि फर्जी वोटों का इस्तेमाल करके और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर सत्ता में आने का उनका सपना टूट गया है।"