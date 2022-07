आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक ! आसमान में उड़ रहे चॉपर के पास छोड़े गए काले गुब्बारे

Highlights मामले में 4 कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, पुलिस कोर्ट में करेगी पेश आंध्र प्रदेश पुलिस ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर के पास प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए काले गुब्बारे छोड़े। विजुअल्स में दिखाया गया है कि जब पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर विजयवाड़ा में उड़ान भर रहा था तो गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। खबर के अनुसार, जिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, वहां कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए नारे लगाते हुए उन्हें काले गुब्बारे और तख्तियां पकड़े देखा गया।

आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस मामले में कृष्णा जिला के डीएसपी विजय पाल ने बताया कि पीएम मोदी के हेलिकॉप्टर के गन्नावरम हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद काले गुब्बारे छोड़ने के आरोप में कांग्रेस के 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जहां हवाई अड्डे के चारों ओर कड़ी सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

#WATCH | A Congress worker released black balloons moments after PM Modi's chopper took off, during his visit to Andhra Pradesh. (Source: unverified) pic.twitter.com/ZYRlAyUcZK

हालांकि पुलिस ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। पुलिस द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि गन्नावरम हवाई अड्डे पर पीएम मोदी के आगमन के दौरान कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम के जाने के 5 मिनट बाद (हवाई अड्डे से हेलिकॉप्टर के जरिए) गुब्बारे छोड़े गए।

#UPDATE Krishna district, Andhra Pradesh | In a clarification issued by Police, there was no security breach during PM Modi's arrival at Gannavaram Airport. Balloons were released 5 minutes after PM's departure (from the airport via chopper).