PMC Election 2026: भाजपा को बड़ा झटका, विवाद के बीच उम्मीदवार पूजा मोरे ने नामांकन लिया वापस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 16:48 IST2026-01-01T16:47:29+5:302026-01-01T16:48:25+5:30
PMC Election 2026: धनंजय जाधव से शादी के बाद पुणे आ गईं और किसानों के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, यहां तक कि पुलिस लाठीचार्ज, आपराधिक मामलों और बार-बार अदालती चक्करों का भी सामना किया।
पुणेःमहाराष्ट्र के पुणे निगम चुनाव स पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नगरपालिका चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 2 से पूजा मोरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि, इस फैसले से पार्टी के भीतर तीव्र विरोध हुआ और कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर उनके नामांकन का विरोध किया। आलोचना का मुख्य कारण उनके पुराने बयान थे, जिनमें पहलगाम हमले के बाद उनकी प्रतिक्रिया और देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करने वाली उनकी पुरानी टिप्पणियां शामिल थीं, जो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आईं और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया।
आंतरिक विरोध बढ़ने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अंततः, बढ़ते दबाव के बीच पूजा मोरे ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे वे काफी भावुक हो गईं। मंच से हटने के बाद पूजा मोरे ने अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए कहा कि वह एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया है।
उन्होंने बताया कि धनंजय जाधव से शादी के बाद वह पुणे आ गईं और किसानों के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, यहां तक कि पुलिस लाठीचार्ज, आपराधिक मामलों और बार-बार अदालती चक्करों का भी सामना किया। उन्होंने कहा कि कई बार उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने कहा कि एक प्रमुख राजनीतिक दल से टिकट मिलना उनके जैसी जमीनी स्तर की कार्यकर्ता के लिए एक दुर्लभ और सौभाग्यशाली अवसर है, और उन्होंने आशा जताई कि वह इसका उपयोग समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए करेंगी। अपने आसपास के विवादों पर बोलते हुए पूजा मोरे ने कहा कि अतीत की एक छोटी सी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।
उसे उनके खिलाफ साजिश में बदल दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम हमले पर उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया तुरंत दी गई थी, लेकिन पीड़ितों और स्थानीय लोगों से मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि यह हमला धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाकर किया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर तब ली गई थी जब वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपने के लिए उनसे मिली थीं। अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वे एक जुझारू नेता हैं, भाजपा कार्यकर्ता बनी रहेंगी और हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।