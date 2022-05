पीएम की परिषद ने बेरोजगारी और आय में अंतर पर जताई चिंता, शहरी रोजगार की गारंटी और आय योजना लाने का सुझाव दिया

By विशाल कुमार | Published: May 19, 2022 07:26 AM

देश में आय वितरण में अचानक आए बदलाव का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में सामाजिक क्षेत्र पर न्यूनतम आय और अधिक सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की गई ताकि कमजोर वर्गों को अचानक झटका लगने और उन्हें गरीबी में धकेले जाने से बचाया जा सके।

