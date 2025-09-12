PM narendra modi visit: 3 दिन और 5 राज्य?, 13-15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, देखिए कार्यक्रम लिस्ट

Highlights PM narendra modi visit: 150 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। PM narendra modi visit: 71,850 करोड़ प्रधानमंत्री बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। PM narendra modi visit: बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मिज़ोरम का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव है और पीएम का दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री असम का दौरा करेंगे।

शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे। उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

वह सुबह लगभग 11 बजे दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद, वह दोपहर लगभग 1:45 बजे गोलाघाट स्थित असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। 15 सितंबर को, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे।

सुबह लगभग 9:30 बजे कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

Web Title: PM narendra modi visit Mizoram, Manipur, Assam, West Bengal and Bihar from 13th to 15th September See program list