PM Modi Visit Manipur: 2023 हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जा रहे पीएम, क्या है एजेंडा? यहां जानें अपडेट
By अंजली चौहान | Updated: September 13, 2025 09:02 IST2025-09-13T08:58:07+5:302025-09-13T09:02:31+5:30
PM Modi Visit Manipur: मणिपुर के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी अगले तीन दिनों में मिज़ोरम, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
PM Modi Visit Manipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर का दौरा करेंगे। पीएम 13 से 15 सितंबर तक पाँच राज्यों की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत आज मणिपुर का दौरा करेंगे। दो साल पहले 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला मणिपुर दौरा होगा।
वह मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित पाँच राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान 71,850 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर और इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे।
मोदी सबसे पहले मिज़ोरम जाएँगे, सुबह लगभग 10 बजे आइज़ोल में ₹9,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वह मणिपुर जाएँगे और हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक, चुराचांदपुर में दोपहर लगभग 12:30 बजे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी 10 बड़ी बातें
1- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा विपक्षी दलों द्वारा कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद मणिपुर का दौरा न करने की लगातार आलोचना के बीच हो रहा है। मई 2023 से अब तक 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
2- चुराचंदपुर और इंफाल में, मोदी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और राज्य की अपनी यात्रा के दौरान दो रैलियों को संबोधित करेंगे।
3- एक विज्ञप्ति में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि मोदी चुराचंदपुर में ₹7,300 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मोदी इंफाल में ₹1,200 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। परियोजनाओं में, प्रधानमंत्री इम्फाल के मंत्रीपुखरी में ₹101 करोड़ की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में ₹538 करोड़ की लागत से निर्मित एक नागरिक सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। चुराचांदपुर से, मोदी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें ₹3,647 करोड़ की जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना और ₹550 करोड़ की मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना शामिल है।
4- मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी से मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन है।
5- मोदी की यात्रा की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस ने दावा किया कि यह यात्रा शांति और सद्भाव के लिए एक बल प्रदान करने के बजाय, वास्तव में एक "तमाशा" होने जा रही है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा, "अब यह आधिकारिक है। प्रधानमंत्री कल मणिपुर में तीन घंटे से भी कम समय बिताएँगे। यह यात्रा शांति और सद्भाव के लिए एक बल प्रदान करने के बजाय, वास्तव में एक तमाशा साबित होगी।"
6- मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में मोदी की यात्रा "केवल प्रतीकात्मक" है, और "इसका उद्देश्य शांति लाना और न्याय सुनिश्चित करना नहीं है"। हालाँकि, मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लोगों और राज्य के लिए "बहुत सौभाग्यशाली" बताया।
7- प्रमुख कुकी-ज़ो समूहों ने भी प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा का स्वागत किया है और इसे "ऐतिहासिक और दुर्लभ अवसर" बताया है।
8- मणिपुर सरकार ने मोदी के दौरे के मद्देनजर पहले ही चुराचांदपुर जिले में एयर गन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
9- वे मिज़ोरम के आइज़ोल में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री पहली बार मिज़ोरम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे।
10- प्रधानमंत्री मोदी इम्फाल में जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्रीपुखरी में आईटी एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और चार जिलों में इमा मार्केट (महिलाओं का अनूठा बाज़ार) शामिल हैं।