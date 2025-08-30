रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से पीएम मोदी ने की बात, इन मुद्दे पर चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने बात की। जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। पीएम मोदी इस समय जापान और चीन दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। वलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी वाली बातचीत की जानकारी दी। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता दोहराई। लगभग दो हफ़्ते बीत चुके हैं और इस दौरान जब रूस को कूटनीति की तैयारी करनी चाहिए थी, मास्को ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। हमने यूक्रेन-रूस के बीच जारी संघर्ष और शांति बहाली के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
केवल नागरिक ठिकानों पर निंदनीय हमले किए हैं और हमारे दर्जनों लोगों को मार डाला है। मैं पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हमने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित किया।
भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है... मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शीघ्र शांति बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ और सतत रुख की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने इस संबंध में हर संभव सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वे संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की।
इस दौरान, मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के दृढ़ एवं सतत रुख को दोहराया। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से यह भी कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यह बातचीत चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मुलाकात से दो दिन पहले हुई है। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद।
हमने यूक्रेन संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत इस दिशा (संघर्ष के समाधान) में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।” प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम तियानजिन पहुंचे। मोदी से फोन पर हुई बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपना रुख साझा किया।
भारत की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के नयी दिल्ली के “दृढ़ एवं सतत रुख” की पुष्टि की और शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति समर्थन जताया। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में हर संभव मदद मुहैया कराने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसमें कहा गया है, “दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की।
उन्होंने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की।” जेलेंस्की ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कीव "रूस के साथ युद्ध समाप्त करने में भारत के योगदान" पर भरोसा कर रहा है।
ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन "शांति और संवाद" के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, "अब, जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को गरिमा और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रही है, हम भारत के योगदान पर भरोसा करते हैं।"