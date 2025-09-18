प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल पीएम सुशीला कार्की से की बात, इन मुद्दे पर चर्चा

Highlights नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। राजनीतिक अभिजात वर्ग की कथित विफलता को लेकर बढ़ती निराशा से प्रेरित थे। स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अंतरिम पद के लिए उनके नाम का सामूहिक रूप से समर्थन किया।

दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की, शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए उन्हें भारत का समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की, संवेदना व्यक्त की और शांति के लिए समर्थन दोहराया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की और शुक्रवार को नेपाल के राष्ट्रीय दिवस पर उन्हें और नेपाल के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, "नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही, मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।"

यह बातचीत 8 सितंबर को हिंसक झड़पों और विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद भंग होने के बाद सुशीला कार्की द्वारा नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद हुई है। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से जेनरेशन ज़ेड के युवा कार्यकर्ताओं ने किया था और ये तत्कालीन नेपाली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और राजनीतिक अभिजात वर्ग की कथित विफलता को लेकर बढ़ती निराशा से प्रेरित थे।

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और अब पहली महिला प्रधानमंत्री कार्की को जेनरेशन ज़ेड के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन प्राप्त है जिसने पिछले कुछ दिनों में देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। वह 5 मार्च, 2026 तक इस पद पर रहेंगी, जिसके बाद इस पद के लिए नए चुनाव होंगे, जिनका चयन निर्वाचित संसद द्वारा किया जाएगा।

नेपाल के 73 वर्षीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने व्यापक विरोध के बाद शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अंतरिम पीएम के रूप में उनकी नियुक्ति तब हुई जब व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनकी ईमानदारी और स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अंतरिम पद के लिए उनके नाम का सामूहिक रूप से समर्थन किया।

इससे पहले मंगलवार को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सिंह दरबार स्थित कार्यालय में सुशीला कार्की से शिष्टाचार भेंट की। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा एक्स पर पोस्ट के अनुसार, बैठक के दौरान, राजदूत श्रीवास्तव ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्की की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश दिया।

राजदूत श्रीवास्तव ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत के राजदूत महामहिम श्री नवीन श्रीवास्तव ने आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की।

राजदूत श्रीवास्तव ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई संदेश दिया तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्री और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।"

