"महादेव के आशीर्वाद से पहलगाम हमले का बदला लिया", वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी

PM Modi in Varanasi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिये पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने का उनका वादा भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का वर्णन करने के लिए भगवान शिव के प्रचंड 'रुद्र' रूप का जिक्र किया और कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दुनिया को देश की ताकत दिखाई है और एक स्पष्ट संदेश दिया है - जो कोई भी भारत पर हमला करने की हिम्मत करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ तक कि 'पाताल लोक' में भी नहीं।

मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के लिए मेरा दिल दुख से भर गया है।" उन्होंने कहा, "महादेव के आशीर्वाद से हमारी बेटियों के 'सिंदूर' का बदला लेने का मेरा वादा पूरा हुआ।" उन्होंने आगे कहा, "मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "140 करोड़ देशवासियों की एकता" ही "ऑपरेशन सिंदूर की ताकत" बनी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी मे एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा, "शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, लेकिन जब आतंकवाद बढ़ता है, तो महादेव अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने भारत के इसी रूप को देखा।" विपक्ष पर निशाना साधते हुए, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जब देश ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जश्न मना रहा था, "हमारे अपने देश में कुछ लोग इससे परेशान थे।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।" मोदी ने भीड़ से सीधा सवाल किया: "क्या आपको ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व नहीं है? क्या आपको इस बात पर गर्व नहीं है कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया?"

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) addresses a public gathering in Varanasi. He says, "The world has witnessed the power of India's indigenous arms. Our Air Defence Systems, indigenous missiles, drones have proved the strength of 'Atmanirbhar Bharat'. The terror of BrahMos missiles… pic.twitter.com/KfEwteTXMl