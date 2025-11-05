लोक गायिका शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Sharda Sinha death anniversary:बिहार की सबसे महान लोक गायिकाओं में से एक मानी जाने वाली शारदा सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद 5 नवंबर, 2024 को निधन हो गया।

Sharda Sinha death anniversary: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को गायिका शारदा सिन्हा को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से बिहार की कला और संस्कृति को नयी पहचान दी। मोदी ने कहा, ‘‘बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बिहार की कला-संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नयी पहचान दी, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत हमेशा जनमानस में रचे-बसे रहेंगे।’’ ‘‘बिहार कोकिला’’ और ‘‘स्वर कोकिला’’ के नाम से प्रसिद्ध सिन्हा की आवाज ने पीढ़ियों और सीमाओं को पार किया तथा उन्हें भारत की लोक संगीत परंपरा में अग्रणी हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया। सिन्हा को इस वर्ष मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 

भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बाजिका और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 1,500 से अधिक गीत गाए।

उनके छठ गीत, विशेष रूप से, इस त्योहार का पर्याय बन गए और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को अभूतपूर्व पहचान दिलाई।

लोक संगीत में उनके अपार योगदान के सम्मान में, उन्हें 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्मभूषण और जनवरी 2025 में मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान - पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

शारदा सिन्हा की विरासत को यह सम्मान लोक संगीत में उनके अद्वितीय योगदान और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में संरक्षित और प्रसारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

लोक संगीत में शारदा सिन्हा की यात्रा को न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक सांस्कृतिक मील के पत्थर के रूप में भी देखा जाता है जिसने बिहार के कलात्मक गौरव को बढ़ाया।

