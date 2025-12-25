हाथ जोड़े चर्च में प्रार्थना करते पीएम मोदी, क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के चर्च प्रार्थना सभा में हुए शामिल
Christmas 2025: प्रधानमंत्री के संदेश में यीशु मसीह की शिक्षाओं से जुड़े प्रेम, सेवा और भाईचारे के चिरस्थायी मूल्यों पर जोर दिया गया।
Christmas 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। पीएम मोदी ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ क्रिसमस की प्रार्थना में शामिल हुए। इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप द्वारा प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल थी।
इससे पहले, मोदी ने गुरुवार को लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और इस अवसर पर शांति, करुणा और आशा की कामना की।
Attended the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption in Delhi. The service reflected the timeless message of love, peace and compassion. May the spirit of Christmas inspire harmony and goodwill in our society. pic.twitter.com/humdgbxR9o— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने लिखा, "सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें।"
पीएम के संदेश में यीशु मसीह की शिक्षाओं से जुड़े प्रेम, सेवा और भाईचारे के स्थायी मूल्यों और सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता पर जोर दिया गया।
पूरे देश के शहर रोशनी, घंटियों और मालाओं से सजाए गए हैं, क्योंकि लोग क्रिसमस की उत्सव की खुशी में डूबे हुए हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी शुभकामनाएं दीं।
अपने पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। क्रिसमस, खुशी और उत्साह का त्योहार, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। यह हमें मानवता के कल्याण के लिए भगवान यीशु मसीह द्वारा किए गए बलिदान की याद दिलाता है। यह पवित्र अवसर हमें समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लें जो दया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे।"
बाजारों की दुकानों को सांता क्लॉज़ की स्लेज, घंटियों, झालरों, सजावटी मालाओं, चमकते सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है। पूरा देश उत्सव की भावना और साझा उल्लास से गूंज रहा है, क्योंकि हर कोई आने वाली छुट्टियों की तैयारी कर रहा है।