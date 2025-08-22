PM Modi in Bihar: पीएम मोदी ने गयाजी में 6880 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, चुनाव से पहले बिहारवासियों को बड़ी सौगात

PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "... अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे की जेल हो जाती है, तो उसकी नौकरी अपने आप चली जाती है, चाहे वह ड्राइवर हो, क्लर्क हो या चपरासी। लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री या यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री जेल से भी सरकार में बने रहने का आनंद ले सकता है।"

PM Modi in Bihar:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गयाजी जिले में 660 मेगावाट की बक्सर ताप ऊर्जा संयंत्र परियोजना समेत 6,880 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दो ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें गयाजी व दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली व कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन शामिल हैं।

यह ट्रेन क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि बक्सर ताप ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और क्षेत्र की बढ़ती बिजली की मांग पूरी होगी। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद व विधायक भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। अधिकारियों के अनुसार इस केंद्र में उन्नत ऑन्कोलॉजी ओपीडी, आईपीडी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक प्रयोगशाला, ब्लड बैंक और 24 बिस्तरों वाली गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस केंद्र से बिहार और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को उन्नत व किफायती कैंसर देखभाल मिलेगी, जिससे इलाज के लिए दूर-दराज के महानगरों में जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

प्रधानमंत्री ने मुंगेर में नमामि गंगे परियोजना के तहत 520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि इससे गंगा में प्रदूषण कम करने और क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,260 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें औरंगाबाद और जहानाबाद के दाउदनगर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, लखीसराय और जमुई के बरहिया में एसटीपी और इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य शामिल हैं। उन्होंने अटल शहरी कायाकल्प एवं परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपी।

प्रधानमंत्री ने लगभग 1,900 करोड़ रुपये की लागत से बख्तियारपुर से मोकामा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के चार लेन वाले खंड का भी उद्घाटन किया, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी, यात्रा का समय बचेगा और यात्री एवं माल ढुलाई में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी पर बने 1.86 किलोमीटर लंबे औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। इससे पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा।

