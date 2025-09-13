नेपाल में सुशीला कार्की के पीएम बनने पर पीएम मोदी का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?

PM Modi on Nepal PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के पद संभालने पर बधाई दी और पहली बार प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर सुशीला कार्की जी को हार्दिक बधाई। भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

भारत सरकार ने इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व में नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया था और आशा व्यक्त की थी कि इससे पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता आएगी।

PM Narendra Modi tweets, "Heartfelt congratulations to Sushila Karki ji on assuming the office of Prime Minister of Nepal's interim government. India is fully committed to the peace, progress, and prosperity of Nepal's brothers and sisters." pic.twitter.com/7hePAMMuJy — ANI (@ANI) September 13, 2025

भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में छात्र समूहों द्वारा चुने जाने के बाद शपथ दिलाई गई, जिनके विरोध प्रदर्शनों के कारण इस सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था।

सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ तथाकथित जेनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों ने भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर ओली प्रशासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे, और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसके बाद ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया।

ओली के इस्तीफ़े के बाद भी हिंसा जारी रही और मंगलवार को काठमांडू और कई शहरों में भीड़ ने उत्पात मचाया, संसद और नेताओं के घरों जैसी आधिकारिक इमारतों को आग लगा दी। सेना द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पाने से पहले 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।

शुक्रवार देर रात अपनी पहली प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय ने कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया।

मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, "एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में, भारत हमारे दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।"

मंगलवार को, मोदी ने नेपाल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की और पड़ोसी देश में शांति की अपील की। ​​उन्होंने नेपाल में हिंसा को हृदयविदारक बताया और कहा कि वह कई युवाओं की मौत से व्यथित हैं।

पीएम मोदी ने कहा था, ‘‘नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।’’

