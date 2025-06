Eid-ul-Adha 2025: पीएम मोदी ने दी ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद, बोले- "यह शांति, सद्भाव को मजबूत करने का मौका"

Eid-ul-Adha 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के मुसलमानों को बकरीद की बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुबारक बात दी। पीएम ने लिखा, "ईद-उल-अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने-बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं।"

Best wishes on Eid ul-Adha. May this occasion inspire harmony and strengthen the fabric of peace in our society. Wishing everyone good health and prosperity.