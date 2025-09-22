अरुणाचल प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी, सीएम पेमा खांडू ने किया स्वागत

PM Modi in Arunachal Pradesh: अरुणाचल से, मोदी आधिकारिक समारोहों में भाग लेने के लिए त्रिपुरा जाएंगे।

PM Modi in Arunachal Pradesh:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि वह होलोंगी के डोनी पोलो हवाई अड्डे पर उतरे और हेलीकॉप्टर से ईटानगर स्थित राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के.टी. परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मोदी इस यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

इनमें शि-योमी जिले में दो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र शामिल हैं। वह इंदिरा गांधी पार्क में एक समारोह में डिजिटल माध्यम से इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जहां वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 

अरुणाचल से, मोदी आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए त्रिपुरा जाएँगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वे पूजा और दर्शन भी करेंगे और माताबारी में 'माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर' के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

 

