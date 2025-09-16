PM Modi's 75th birthday celebrations: 17 सितंबर को 75 साल के होंगे पीएम मोदी?, कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू, देखिए राज्यवार सूची

Highlights कई अन्य विकास पहलों का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का संगठन देश भर में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविरों सहित ऐसे कई आयोजन करेगा।

नई दिल्लीः बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र व राज्यों में उसकी सरकारें कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू करेंगी। मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। वह इस मौके पर मध्य प्रदेश से एक पखवाड़े तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और पोषण अभियान की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी धार से ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह का आरंभ करेंगे। इसमें कहा गया कि वह कई अन्य विकास पहलों का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

बयान के अनुसार, ‘‘एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।’’ भाजपा का संगठन देश भर में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविरों सहित ऐसे कई आयोजन करेगा।

ये कार्यक्रम ‘सेवा पखवाड़ा’ का हिस्सा हैं, जिसे सत्तारूढ़ दल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी की जयंती) के बीच मनाएगा। इस दौरान देश भर में पार्टी संगठन, केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्यों की भागीदारी से भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले, मोदी विकास मैराथन, विकसित भारत पर चित्रकला प्रतियोगिता, बुद्धिजीवियों के साथ संवाद, रक्तदान और चिकित्सा शिविर, तथा स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कई पहलों की शुरुआत करेंगे।

धार में, मोदी ‘‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’’ के तहत लगभग 10 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करेंगे और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए ‘सुमन सखी चैटबोट’ का भी अनावरण करेंगे। बयान में कहा गया है कि चैटबोट ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान के तहत, मोदी राज्य में एक करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड प्रदान करेंगे।

‘आदि कर्मयोगी अभियान’ के तहत, मोदी राज्य में एक ऐसी पहल शुरू करेंगे जो आदिवासी गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगी। बयान में कहा गया है कि इस पहल में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित सेवा-उन्मुख गतिविधियों की एक शृंखला शामिल होगी।

अपने ‘5एफ’ दृष्टिकोण - खेत (फार्म) से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेश (फॉरेन) के अनुरूप, प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। यह पार्क 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और एक सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि शामिल हैं, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाती हैं। बयान में कहा गया है कि इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को भी काफी लाभ होगा क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

विभिन्न कपड़ा कंपनियों ने 23,140 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे नए उद्योगों और बड़े पैमाने पर रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्यात को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री अक्सर अपने जन्मदिन पर विकास संबंधी योजनाएं शुरू करते रहे हैं।

पिछले साल वह ओडिशा में थे, जहां उन्होंने रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अलावा राज्य सरकार की प्रमुख महिला-केंद्रित पहल, सुभद्रा योजना को शुरू किया था। इस बीच, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में नगर निगम 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शहर में मजदूरी करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए 500 शिशु गृह शुरू करेगी। महाराष्ट्र में, भाजपा की योजना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान के दौरान एक लाख से ज्यादा मोतियाबिंद सर्जरी कराने, कम से कम 10 लाख लोगों की आंखों की जांच कराने और जरूरतमंदों को चश्मे बांटने की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने यह जानकारी दी। ओडिशा सरकार बुधवार को 75 लाख पौधे लगाने की योजना बना रही है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य वन सचिव सत्यव्रत साहू ने यह जानकारी दी।

