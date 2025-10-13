पीएम मोदी ने गाजा से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया, ट्रंप के 'अटूट शांति प्रयासों' की भी सराहना की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गाजा से सभी 20 इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का "अटल" और "दृढ़ संकल्प" बताया।

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "हम दो साल से अधिक समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रम्प के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।"

We welcome the release of all hostages after over two years of captivity. Their freedom stands as a tribute to the courage of their families, the unwavering peace efforts of President Trump and the strong resolve of Prime Minister Netanyahu. We support President Trump’s sincere… — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2025

Web Title: PM Modi welcomes release of all Israeli hostages from Gaza, lauds Trump's 'unwavering peace efforts'