पीएम मोदी ने गाजा से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया, ट्रंप के 'अटूट शांति प्रयासों' की भी सराहना की

October 13, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 इजरायली बंधकों की रिहाई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का "अटल" और "दृढ़ संकल्प" बताया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गाजा से सभी 20 इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का "अटल" और "दृढ़ संकल्प" बताया।

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "हम दो साल से अधिक समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रम्प के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।"

