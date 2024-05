PM Modi visits Gurudwara Patna Sahib: तख्त साहिब गुरुद्वारा इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टेका मत्था, केसरिया रंग पगड़ी बांध लंगर सेवा, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights PM Modi visits Gurudwara Patna Sahib: पीएम मोदी ने पहले खाना बनाया फिर रोटियां बेली। PM Modi visits Gurudwara Patna Sahib: मौजूद लोगों को अपने हाथों से लंगर परोसा। PM Modi visits Gurudwara Patna Sahib: पीएम मोदी की सादगी को देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए।

PM Modi visits Gurudwara Patna Sahib: लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए। रविवार को उन्होंने पटना में रोड शो किया था। इसके बाद सोमवार की सुबह पटना साहिब स्थित तख्त साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक गुरुद्वारे में रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री केसरिया रंग की पगड़ी बांधे नजर आए। पीएम मोदी ने पहले मत्था टेका और अरदास की। जिसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया फिर लंगर वाले एरिया में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने पहले खाना बनाया फिर रोटियां बेली। मौजूद लोगों को अपने हाथों से लंगर परोसा।

#WATCH | PM Narendra Modi serves langar at Gurudwara Patna Sahib in Patna, Bihar pic.twitter.com/qhj5RuHTHh

#WATCH | PM Narendra Modi visits and offers prayers at Gurudwara Patna Sahib in Patna, Bihar pic.twitter.com/GolksgdCBc