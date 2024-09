PM Modi visit Jharkhand Live: पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर मंडराया बारिश का साया, रोड शो हुआ रद्द; लगातार बारिश बनी वजह

PM Modi visit Jharkhand Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोजदी आज झारखंड दौरे पर हैं। वह झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं और जनता को कई करोड़ की परियोजना देंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोदी आज जमशेदपुर में रोड शो और गोपाल मैदान में जनसभा करने वाले हैं।

हालांकि, पीएम के तय कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भाजपा के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को ट्वीट कर सूचना दी कि प्रधानमंत्री का जमशेदपुर में होने वाला रोड शो रद्द कर दिया गया है।

Jharkhand BJP President Babulal Marandi tweets, "Due to continuous and heavy rains in Jamshedpur, the roadshow of Prime Minister Narendra Modi in the city today has been cancelled for the time being." pic.twitter.com/I4YswAUEfH