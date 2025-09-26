पीएम मोदी ने की 'स्वदेशी तकनीक' अपनाने की अपील, जानें व्हाट्सएप, गूगल मैप्स, जीमेल, पावरपॉइंट के भारतीय विकल्प क्या है?

By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 11:28 IST2025-09-26T11:28:17+5:302025-09-26T11:28:58+5:30

PM Modi: यहां कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक तकनीकी सेवाओं के भारतीय विकल्प दिए गए हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं:

PM Modi: तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के विकल्प के रूप में स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने का आह्वान किया है। 'स्वदेशी तकनीक' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए भारतीय नवाचार को समर्थन देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ़ लगा दिए हैं और H1-B वीज़ा शुल्क बढ़ाकर $100,000 कर दिया है।
 

टॅग्स :Narendra ModiTechnology Development BoardIndiasocial mediaनरेंद्र मोदीभारतसोशल मीडिया