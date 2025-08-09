PM Modi to Visit Bengaluru: 10 अगस्त को बेंगलुरु का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये सड़कें बंद रहेंगी, यातायात परामर्श देखें

Highlights एचपी एवेन्यू रोड समेत इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-1 में भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। 9वीं क्रॉस रोड, आईजी सर्किल और आरवी डेंटल जंक्शन मार्ग का उपयोग करें। बन्नेरघट्टा रोड तक पहुंचने के लिए, सारक्की जंक्शन से आउटर रिंग रोड की ओर जाएं।

PM Modi to Visit Bengaluru: कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर ढाई बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध की घोषणा की है। यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, इस दौरान वाहन चालक मारेनहल्ली मेन रोड (राजलक्ष्मी जंक्शन से मारेनहल्ली 18वीं मेन रोड), मारेनहल्ली पूर्व और मेन रोड जंक्शन से अरविंद जंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड फ्लाईओवर होते हुए सिल्क बोर्ड से होसुर और होसुर रोड पर बेंगलुरु शहर की ओर जाने वाले मार्ग के इस्तेमाल से बचें।

परामर्श के अनुसार, इंफोसिस एवेन्यू, वेलनकानी रोड और एचपी एवेन्यू रोड समेत इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-1 में भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। भीड़ और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। परामर्श के अनुसार, राजलक्ष्मी जंक्शन से जयदेव अस्पताल जाने के लिए सारक्की मार्केट रोड, 9वीं क्रॉस रोड, आईजी सर्किल और आरवी डेंटल जंक्शन मार्ग का उपयोग करें।

बन्नेरघट्टा रोड तक पहुंचने के लिए, सारक्की जंक्शन से आउटर रिंग रोड की ओर जाएं। ईस्ट एंड सर्किल से बनशंकरी जाने के लिए 29वीं और 28वीं मेन रोड, डेलमिया जंक्शन, आउटर रिंग रोड, सारक्की जंक्शन और कनकपुरा रोड का उपयोग करें। होसुर रोड से कनकपुरा, मैसुरु और तुमकुरु जाने के लिए जिगानी रोड, बोम्मसंद्रा जंक्शन और एसआईसीई रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

एसआईसीई रोड से होसुर रोड जाने वालों को बन्नेरघट्टा जंक्शन से निकलकर जिगानी रोड और बोम्मसंद्रा जंक्शन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। होसुर से सरजापुर, वर्थूर, व्हाइटफील्ड और होस्कोटे के लिए चंदापुरा जंक्शन से डोम्मसंद्रा रोड लें। एचएसआर लेआउट, कोरमंगला, बेलंदूर और व्हाइटफील्ड से होसुर जाने के लिए सरजापुर रोड और चंदापुरा मार्ग का उपयोग करें।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-1 के भीतर आवागमन के लिए दूसरी क्रॉस रोड, शिकरिपल्या रोड, हु्लिमंगला रोड और गोल्लहल्ली रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा कि मारेनहल्ली मेन रोड, चौथी मेन रोड और 18वीं मेन रोड पर पार्किंग पर भी सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर ढाई बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

प्रधानमंत्री रविवार को बेंगलुरु आएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखायेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन जनता को समर्पित करेंगे और बेंगलुरु-बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखायेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी यहां के अपने लगभग चार घंटे के दौरे के दौरान तीन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर एचएएल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर एवं सड़क मार्ग से केएसआर बेंगलुरु (शहर) रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वे केएसआर बेंगलुरु-बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अजनी (नागपुर)-पुणे के बीच दो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से येलो लाइन पर आरवी रोड (रागीगुड्डा) मेट्रो स्टेशन जाएंगे और यहां 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 50 मिनट के बीच वह येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक मेट्रो में सफर करेंगे।

वहां से मोदी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) बेंगलुरु जाएंगे, जहाँ संस्थान के सभागार में वह बेंगलुरु मेट्रो चरण-चार की आधारशिला रखेंगे और आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा स्टेशन तक येलो लाइन का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से एचएएल हवाई अड्डे जाएंगे और अपराह्न दो बजकर 45 मिनट पर दिल्ली वापस आ जाएंगे।

बेंगलुरु मेट्रो की आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक 19.15 किलोमीटर लंबी 16 स्टेशन वाली येलो लाइन 5,056.99 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। मेट्रो के चरण तीन के तहत बनने वाली ‘ऑरेंज लाइन’ 44.65 किलोमीटर लंबी होगा और इसके निर्माण पर अनुमानित 15,611 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

Web Title: PM Modi to Visit Bengaluru THESE Roads to Remain Closed Check Diversions, More Traffic advisory issued in view August 10