पीएम मोदी 17 सितंबर को 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' करेंगे लॉन्च, जानें इस योजना के बारे में

By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 19:23 IST2025-09-14T19:23:47+5:302025-09-14T19:23:58+5:30

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 2047 तक स्वास्थ्य, पोषण, फिटनेस और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस राष्ट्रव्यापी गहन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को आठवें पोषण माह के साथ-साथ 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ करेंगे, जो पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में स्वास्थ्य शिविरों और सुविधाओं के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण का संचालन करेगा, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण माह की गतिविधियों को अभियान के साथ एकीकृत करेगा, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को संगठित करेगा, और बड़े पैमाने पर पोषण परामर्श और नुस्खा प्रदर्शनों का नेतृत्व करेगा। 

दोनों मंत्रालय मिलकर एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों को समग्र और एकीकृत तरीके से पूरा किया जाए।

इससे गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार संबंधों को मजबूत किया जाएगा, साथ ही प्रसवपूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मातृ, बाल और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

टॅग्स :Narendra ModiWomen And Child Development Ministryनरेंद्र मोदीवुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री