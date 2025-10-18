बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी करेंगे धुआंधार सभाएं, बनाएंगे भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही एनडीए की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा ने पीएम मोदी की सभाओं की पहली सूची जारी कर दी है। जिसमें 12 जनसभाओं का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री की ये रैलियां अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएंगी। पीएम मोदी इस रैली से भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली तीन रैलियां 23 अक्टूबर को करेंगे।

पीएम मोदी आगामी 23 अक्टूबर को तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जिसमें एक सभा सासाराम में होना है। यहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा एनडीए की उम्मीदवार हैं। वहीं इसके साथ भागलपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों में प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की उपलब्धियों, बिहार में विकास योजनाओं और राज्य के लिए केंद्र सरकार क्या-क्या कर रही है, उसको जनता के सामने रखेंगे।

इसके बाद 28 अक्टूबर को पीएम मोदी की तीन और रैलियां निर्धारित हैं। वे इस दिन पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनता को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इन सभाओं में मोदी रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी योजनाओं पर बात करेंगे। अगले चरण में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और छपरा में रैलियां करेंगे।

इन इलाकों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में जनता के जुटने की संभावना है। अंतिम चरण में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में चुनावी सभाएं करेंगे। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 150 से ज्यादा जनसभाएं की थी। उनसे अधिक सिर्फ तेजस्वी यादव ने सभाएं की थी। ऐसे में इस बार मोदी की 100 के करीब सभाओं की उम्मीद की जा रही है।

Web Title: PM Modi to hold massive rallies for Bihar Assembly elections, create atmosphere in favour of BJP and NDA candidates