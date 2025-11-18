पीएम मोदी ₹60,000 की लग्जरी 'रोमन बाग' घड़ी पहने दिखे, डायल पर 1947 का एक रुपये का सिक्का: जानें किस ब्रांड की थी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय शिल्पकला को उजागर किया है—इस बार जयपुर वॉच कंपनी की एक अद्भुत कलाई घड़ी के ज़रिए। सितंबर से नवंबर तक कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें जो घड़ी पहने देखा गया है, वह रोमन बाग़ है, जो विरासत, नवाचार और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाती है।
1947 का एक सिक्का इस डिज़ाइन का केंद्रबिंदु बन गया है।
रोमन बाग़ को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है, वह है इसका डायल। इस पर 1947 का एक मूल एक रुपये का सिक्का अंकित है जिस पर भारत के प्रतिष्ठित चलते हुए बाघ का चित्र बना है। यह डिज़ाइन सिर्फ़ कलात्मक ही नहीं है—यह उसी वर्ष भारत द्वारा किए गए शक्तिशाली परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है: स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना और अपनी पहचान बनाना। यह डिज़ाइन "मेक इन इंडिया" के उस दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है जिसका प्रधानमंत्री मोदी पूरे जोश से समर्थन करते हैं।
आधुनिक इंजीनियरिंग का भारतीय विरासत से मिलन
रोमन बाग़ को टिकाऊ 316L स्टेनलेस स्टील से बने एक मज़बूत 43mm केस के साथ बनाया गया है। इसके अंदर एक विश्वसनीय जापानी मियोटा ऑटोमैटिक मूवमेंट है, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन और रोज़मर्रा की सटीकता के लिए जाना जाता है। पारदर्शी केस-बैक घड़ी प्रेमियों को इसके यांत्रिकी की एक झलक देता है, जबकि नीलम क्रिस्टल (आगे और पीछे) खरोंच प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस के साथ, यह रोज़ाना पहनने के लिए सुरुचिपूर्ण और व्यावहारिक बना रहता है।
लगभग ₹55,000 से ₹60,000 के बीच की कीमत वाली यह घड़ी, सांस्कृतिक कहानियों से जुड़ी होने के साथ-साथ, लग्ज़री घड़ी उद्योग में एक सुलभ प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित है। इसकी प्रीमियम फ़िनिश, बारीकियों पर ध्यान और ऐतिहासिक तत्व इसे एक साधारण एक्सेसरी से कहीं बढ़कर, बातचीत का विषय बनाते हैं।
एक कहानी वाला ब्रांड
गौरव मेहता द्वारा स्थापित, जयपुर वॉच कंपनी अद्वितीय भारतीय यादगार वस्तुओं, सिक्कों, टिकटों, पारंपरिक रूपांकनों को लक्ज़री घड़ियों में बदलने के लिए जानी जाती है। वैश्विक नामों के प्रभुत्व वाले बाज़ार में भारतीय लक्ज़री डिज़ाइन को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए इस ब्रांड ने लगातार पहचान हासिल की है।
रोमन बाग़ को चुनकर, प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू ब्रांडों की बढ़ती उत्कृष्टता को उजागर किया है। यह घड़ी इस बात का गौरवपूर्ण स्मरण कराती है कि भारतीय रचनात्मकता और शानदार कारीगरी विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है।