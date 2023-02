इंडिया एनर्जी वीक 2023 में बोले पीएम मोदी- आंतरिक लचीलेपन के कारण भारत ने सभी चुनौतियों को किया पार, तुर्की को लेकर कहा ये

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा बदलाव में दुनिया की सबसे मजबूत आवाजों में से है उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मध्यम वर्ग की श्रेणी में आए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक-2023 में कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बना

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन-कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा, "हम सभी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप को देख रहे हैं। कई लोगों के मरने और नुकसान की भी खबर है। तुर्की के पास के देशों में भी नुकसान की आशंका है।"

India is ready to provide all possible help to the earthquake-affected people: Prime Minister Narendra Modi at the India Energy Week 2023 event, in Bengaluru, Karnataka #TurkeyEarthquakepic.twitter.com/AJoigmU4Ax — ANI (@ANI) February 6, 2023

उन्होंने ये भी कहा, "भारत के 140 करोड़ लोगों की सहानुभूति सभी भूकंप प्रभावित लोगों के साथ है।" भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत भूकंप प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और नवाचार की ऊर्जा से भरा शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे।"

Karnataka | Bengaluru is a city filled with the energy of technology, talent and innovation. Just like me, you too must be feeling the young energy here. This is the first major energy event in India's G20 presidency calendar. I welcome everyone to the India Energy Week event: PM pic.twitter.com/0B1V4GGzbP — ANI (@ANI) February 6, 2023

अपनी बात को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत के जी20 प्रेसीडेंसी कैलेंडर में पहली बड़ी ऊर्जा घटना है। मैं भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी में दुनिया के भविष्य को तय करने में ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत आज ऊर्जा के नए संसाधनों के विकास और ऊर्जा परिवर्तन में सबसे मजबूत आवाजों में से एक है।

India which is walking with the resolve to become a developed nation has unprecedented possibilities for the energy sector: PM Narendra Modi at India Energy Week 2023 in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/7TH2keon1o — ANI (@ANI) February 6, 2023

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ चल रहे भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 के लिए विकास प्रक्षेपण जारी किया। प्रक्षेपण में कहा गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद भारत 2022 में एक वैश्विक उज्ज्वल स्थान बना रहा।

Whatever the external circumstances, due to internal resilience, India overcame all challenges. Multiple factors were behind it. 1) Stable, decisive government, 2) sustained reforms and 3) socio-economic empowerment at the grassroots: PM Narendra Modi at India Energy Week 2023 pic.twitter.com/pWNu8bSXRI — ANI (@ANI) February 6, 2023

उन्होंने आगे कहा कि बाहरी परिस्थितियां जो भी हों, आंतरिक लचीलेपन के कारण भारत ने सभी चुनौतियों को पार कर लिया। इसके पीछे कई कारक थे। 1) स्थिर, निर्णायक सरकार, 2) निरंतर सुधार और 3) जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण। वहीं, इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, "हम एक निवेशक-अनुकूल ईवी नीति लाए हैं। कर्नाटक इथेनॉल का एक उच्च उत्पादक है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा 2025 तक इथेनॉल का 20 प्रतिशत मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य है। पीएम और हमारा अंतिम नारा न्यूनतम उत्सर्जन के साथ अधिकतम शक्ति है। कर्नाटक अक्षय ऊर्जा द्वारा उत्पादित 50,000 मेगावाट के साथ भारत में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा निर्माता है। कर्नाटक में देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी यात्री हैं।"

