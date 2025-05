PM Modi Rajasthan Visit: दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया जब सिंदूर बारुद बन जाता है तो नतीजा क्या?, पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई देता हूं। मैं यहां करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। आज दुनिया भी भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर हैरान है।

ृPM Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया। मोदी ने बीकानेर के पलाना (देशनोक) में कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारुद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मैं देशवासियों से कहता हूं... जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, ..जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, उनसे आज कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है। ये संयोग ही है कि 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीरभूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब Operation Sindoor हुआ, तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है।

