PM Modi Prayagraj: पीएम मोदी आज प्रयागराज में करेंगे 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, जानें क्या है खासियत

PM Modi Prayagraj: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे और 2025 के महाकुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 5,500 करोड़ रुपये की प्रमुख विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजकर 15 मिनट पर प्रयागराज पहुंचेंगे। उनकी यात्रा गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर औपचारिक पूजा और दर्शन के साथ शुरू होगी। इसके बाद वह ऐतिहासिक अक्षय वट वृक्ष पर पूजा करेंगे और फिर हनुमान मंदिर तथा सरस्वती कूप का दौरा करेंगे।

मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवरफ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

VIDEO | Tight security at Sangam Ghat in UP's Prayagraj ahead of PM Modi's visit.



PM Modi will launch key development projects worth Rs 5,500 crore that aim to improve amenities for the 2025 Maha Kumbh in Prayagraj and bolster the city's infrastructure.#MahaKumbh2025… pic.twitter.com/ovbKH7w3DY