PM Modi Oath ceremony Live: पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, जानें कौन हैं पीयूष वेदप्रकाश गोयल

Highlights दे भारत जैसी ट्रेनों को बढ़ावा देने में इनकी पहल को काफी सराहा गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सदन के नेता का एक बड़ा दायित्व सौंपा। जुलाई 2022 में वह तीसरी बार निर्वाचित होकर उच्च सदन में पहुंचे थे।

PM Modi Oath ceremony Live: केंद्र में नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे और अहम मंत्रालयों का प्रभार संभाल चुके भाजपा नेता पीयूष गोयलमुंबई उत्तर सीट से भारी मतों के अंतर से 2024 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने संसद के उच्च सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान कई मौकों पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंड और एलएलबी की डिग्री रखने वाले पीयूष गोयल (59) भले ही एक राजनीतिक परिवार से आते हो लेकिन उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने बेहतरीन काम और अपनी मृदुभाषा के कारण अपने मित्रों ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान अर्जित किया है।

#WATCH | BJP leader Piyush Vedprakash Goyal sworn in as Union Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/EEmBTpymXq