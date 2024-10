Video: पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र की तीसरी वर्षगांठ पर वहां का किया औचक दौरा

Highlights पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ पर इसका औचक दौरा किया अनुभूति केंद्र में पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित किया गया मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तीन साल पूरे होने की सराहना की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ पर इसका औचक दौरा किया। अनुभूति केंद्र में पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित किया गया।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की, जो विकसित भारत के विजन को पूरा करने में गति जोड़ रहा है।

पीएम मोदी ने ओडीओपी अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और देश भर के विभिन्न जिलों के उत्पादों के चयन, ब्रांडिंग और प्रचार में मदद करने के लिए ओडीओपी पहल द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। इससे पहले पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तीन साल पूरे होने की सराहना की।

राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करते हुए, संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह, खाद्य और सार्वजनिक वितरण आदि के प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी मुद्दों से संबंधित 156 बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान की गई है।

#WATCH | Delhi: PM Modi visited PM GatiShakti Anubhuti Kendra at Bharat Mandapam, in a surprise visit on Sunday. The Anubhuti Kendra showcases the key features, achievements and milestones of PM GatiShakti



