पीएम मोदी ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया | VIDEO

December 25, 2025

पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता भी थे। लोगों ने तिरंगा लहराकर और उनके सम्मान में नारे लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (25 दिसंबर) को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विरासत और आदर्शों का सम्मान करने के लिए समर्पित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक परिसर, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती के मौके पर हुआ। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता भी थे। लोगों ने तिरंगा लहराकर और उनके सम्मान में नारे लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बारे में

एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक लैंडमार्क राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से बना और 65 एकड़ के बड़े इलाके में फैला यह कॉम्प्लेक्स एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो लीडरशिप मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

इस कॉम्प्लेक्स में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं।

इसमें एक अत्याधुनिक म्यूज़ियम भी है, जिसे कमल के फूल के आकार की संरचना में डिज़ाइन किया गया है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह म्यूज़ियम भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को एडवांस्ड डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिखाता है, जिससे विज़िटर्स को एक आकर्षक और एजुकेशनल अनुभव मिलता है।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ लीडरशिप और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और उम्मीद है कि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

