VIDEO: पीएम मोदी ने गुवाहाटी में भारत के पहले नेचर-थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल का किया उद्घाटन
By रुस्तम राणा | Updated: December 20, 2025 16:16 IST2025-12-20T16:16:18+5:302025-12-20T16:16:18+5:30
गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, और यह देश का पहला नेचर-थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने टर्मिनल का दौरा भी किया। इस एयरपोर्ट का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है, जिनकी 80 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर किया।
उम्मीद है कि नए टर्मिनल की सालाना क्षमता 13 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों की होगी, जिससे यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बन जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपये है, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस एयरपोर्ट का मकसद नॉर्थ-ईस्ट भारत के लिए एक बड़ा एविएशन हब और साउथ-ईस्ट एशिया का गेटवे बनना है।
इस टर्मिनल को अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसके डिज़ाइन में बांस और ऑर्किड-आधारित पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो क्षेत्रीय तत्वों को दिखाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल शामिल था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले टर्मिनल तक पहुंचने वाली सड़कों के विस्तार के लिए 116.2 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे और प्रोजेक्ट की सुविधाओं का जायजा लिया था।