International Yoga Day 2025: 'विश्व में शांति के लिए योग दिखा रहा रास्ता...', 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में बोले पीएम मोदी

International Yoga Day 2025: 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में योगाभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग पीएम के साथ योगा कर रहे हैं। सदियों से चले आ रहे योग पद्धति का जश्न मनाने के लिए योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी के लिए योग, एक स्वास्थ्य के लिए योग' है।

पीएम मोदी ने कहा, "यह थीम एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है: पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा हुआ है। मानव कल्याण उस मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जो हमारे लिए भोजन उगाती है, नदियाँ जो हमें पानी देती हैं, उन जानवरों के स्वास्थ्य पर जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को साझा करते हैं, और उन पौधों के स्वास्थ्य पर जो हमें पोषण देते हैं। योग हमें इस परस्पर जुड़ाव के प्रति जागरूक करता है, हमें दुनिया के साथ एकता की यात्रा पर ले जाता है, और हमें सिखाता है कि हम अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं बल्कि प्रकृति का हिस्सा हैं।"

#WATCH | Visakhapatnam | #InternationalDayofYoga2025 | PM Narendra Modi says, "The theme of this year's International Day of Yoga is 'Yoga For One Earth, For One Health'. This theme reflects a deep truth: the health of every entity on Earth is interconnected. Human well-being…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि योग दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो सीमाओं को पार कर स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है।"

#WATCH | PM Narendra Modi leads the nation in celebrating #InternationalDayofYoga2025, from Visakhapatnam, Andhra Pradesh.



(Source: ANI/DD News)

उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया योग कर रही है। योग का मतलब बस जोड़ना है और यह देखकर बहुत खुशी होती है कि योग ने पूरी दुनिया को कैसे जोड़ा है।"

उन्होंने आगे कहा, "योग सभी के लिए है, सीमाओं, पृष्ठभूमि, उम्र या क्षमता से परे," उन्होंने कहा कि चाहे वह सिडनी ओपेरा हाउस हो, या एवरेस्ट पर्वत हो, या समुद्र का विस्तार हो - "संदेश यह है कि योग सभी के लिए है"।

#WATCH | Gorakhpur: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and other dignitaries perform Yoga on the occasion of #InternationalDayofYoga2025

उन्होंने कहा, "देश और दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 11वीं बार, 21 जून को पूरी दुनिया योग का अभ्यास करने के लिए एक साथ आ रही है। योग का सीधा सा मतलब है 'एकजुट होना' और यह देखना उत्साहजनक है कि योग ने पूरी दुनिया को कैसे एकजुट किया है।"

आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक आरके बीच पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानवता के लिए एक विराम बटन है "... सांस लेने, संतुलन बनाने और फिर से संपूर्ण बनने के लिए"। उन्होंने कहा, "इस योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत का प्रतीक बनाएं... जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बन जाती है।"

#WATCH | Visakhapatnam | #InternationalDayofYoga2025 | PM Narendra Modi says, "For the expansion of Yoga in the world, India is empowering the science of Yoga through modern research... We are also encouraging evidence-based therapy in the field of Yoga. Delhi AIIMS has done a…

पश्चिम बंगाल में, झांजरा इलाके के सिंदूर इको पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ योग का अभ्यास करने के लिए एकत्र हुए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, विधायक अमित ठाकर और भाजपा पदाधिकारियों ने गुजरात के अहमदाबाद के प्रह्लाद नगर गार्डन में संयुक्त रूप से योग सत्र में भाग लिया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए भारत में दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के गणमान्य लोगों के साथ शामिल हुए।

#WATCH | Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel performs #Yoga in Vadnagar on the occasion of #InternationalDayofYoga2025



Inspired by Prime Minister Narendra Modi’s call for an obesity-free, healthy lifestyle, Gujarat, under the guidance of Chief Minister Bhupendra Patel, has… pic.twitter.com/TrIheSuye8 — ANI (@ANI) June 21, 2025

