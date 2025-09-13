मैं मणिपुर लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं, पीएम मोदी ने कहा-सड़क मार्ग के जरिए इंफाल से चूराचांदपुर आते समय मुझे जो प्यार मिला, कभी नहीं भूल सकता, वीडियो

PM Modi in Manipur: हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमने देशभर में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने की योजना शुरू की। इसका फायदा मणिपुर के भी हजारों परिवारों को मिला।

PM Modi in Manipur pm says I salute spirit people never forget love I received coming from Imphal to Churachandpur road Video | मैं मणिपुर लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं, पीएम मोदी ने कहा-सड़क मार्ग के जरिए इंफाल से चूराचांदपुर आते समय मुझे जो प्यार मिला, कभी नहीं भूल सकता, वीडियो

PM Modi in Manipur

Highlightsजीरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी।सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है।पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप सभी जानते हैं।

इंफाल/ चुराचांदपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संतोष है कि हाल ही में hills और valley में... अलग-अलग groups के साथ समझौतों के लिए बातचीत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है... जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। मैं आपके साथ हूं... भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है। आज भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमने देशभर में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने की योजना शुरू की। इसका फायदा मणिपुर के भी हजारों परिवारों को मिला।

 

बीते सालों में 15 करोड़ से अधिक देशवासियों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। मणिपुर में 7-8 साल पहले तक सिर्फ 25-30 हजार घरों में ही पाइप से पानी आता था। आज यहां साढ़े 3 लाख से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा मिल रही है। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है।

ये हिल्स... प्रकृति का अनमोल उपहार हैं, और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक हैं। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भरी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है।

भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे।

पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप सभी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जीरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी।

केंद्र ने मणिपुर में रेलवे, सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाया है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। वर्ष 2014 से मैंने मणिपुर में कनेक्टिविटी सुधारने पर विशेष जोर दिया है।

सड़क मार्ग के जरिये इंफाल से चूराचांदपुर आते समय मुझे जो प्यार मिला, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मणिपुर साहस और वीरता की भूमि है। आज शुरू की गईं परियोजनाएं मणिपुर में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा के मामले में लोगों के जीवन में सुधार लाएंगी। 

