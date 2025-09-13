PM Modi in Manipur: 65 किमी की दूरी, सड़क मार्ग से चूराचांदपुर पहुंचे पीएम मोदी, 8,500 करोड़ रुपये की सौगात, देखिए वीडियो

Highlights खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा योजना बाधित हो गई। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह मणिपुर का पहला दौरा है। अधिकारियों ने बताया कि बाद में वह चूराचांदपुर से मेइती बहुल इंफाल लौटेंगे।

इंफाल/ चूड़ाचांदपुरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार दोपहर भारी बारिश के बीच मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से कुकी समुदाय बहुल चूराचांदपुर पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले, उनका अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत मिजोरम की राजधानी आइजोल से सीधे चूड़ाचांदपुर के लिए उड़ान भरने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा योजना बाधित हो गई। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह मणिपुर का पहला दौरा है।

LIVE: PM Shri @narendramodi lays foundation stone of various development works at Churachandpur, Manipur. https://t.co/UySDq6zkEu — BJP (@BJP4India) September 13, 2025

#WATCH | Churachandpur, Manipur: Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 7,300 crore at Churachandpur. The projects include Manipur Urban Roads, drainage and asset management improvement project worth over Rs 3,600… pic.twitter.com/SqNNAAvr0I— ANI (@ANI) September 13, 2025

इंफाल हवाई अड्डे पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान राज्य में 8,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बाद में वह चूराचांदपुर से मेइती बहुल इंफाल लौटेंगे।

#WATCH | Manipur: PM Modi being welcomed in Churachandpur as he arrives in the city. PM also interacts with the locals of the city.



PM will lay the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 7,300 crore at Churachandpur today. The projects include Manipur… pic.twitter.com/wvDxi3P28i — ANI (@ANI) September 13, 2025

मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के सभा स्थलों इंफाल में लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला किले और चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड तथा उसके आसपास बड़ी संख्या में राज्य और केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए हैं। शुक्रवार रात से राज्य में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कांगला किले के कुछ हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।’’ इसमें कहा गया कि मोदी इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।

राज्य का मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब विपक्षी दल कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर का दौरा नहीं किए जाने को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं। मई 2023 से हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं।

परियोजनाओं में, प्रधानमंत्री इंफाल के मंत्रिपुखरी में 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में 538 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक नागरिक सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। चूड़ाचांदपुर से मोदी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें 3,647 करोड़ रुपये की जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना तथा 550 करोड़ रुपये की मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (एमआईएनडी) परियोजना शामिल है।

