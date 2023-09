PM Modi in CG: हजारों साल की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, पीएम मोदी का गठबंधन पर हमला, भगवान राम शबरी को मां कहकर झूठे बेर का आनंद लेते हैं, देखें वीडियो

Highlights सनातन संस्कृति वह है जिसमें भगवान राम शबरी को मां कहकर उनके जूठे बेर खाने का आनंद लेते हैं। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश के गरीब को सशक्त बनाऊंगा। सिर्फ 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

PM Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रायगढ़ में रैली कर विपक्ष पर हमला किया। अब INDI गठबंधन ने तय किया है कि वे भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा, यानी जो संस्कृति हज़ारों साल से भारत को एक किए हुए है, ये लोग सत्ता के लालच में उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वह है जिसमें भगवान राम शबरी को मां कहकर उनके जूठे बेर खाने का आनंद लेते हैं।

मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश के गरीब को सशक्त बनाऊंगा। सिर्फ 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में योजनाएं बनाई। भाजपा ने गरीबों को गरीबी से लड़ने के साधन दिए। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के ATM की तरह उपयोग किया जा रहा है।

झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहचान है। वे तो कहते हैं बहुत सालों बाद मौका मिला है, आगे नहीं मिलने वाला, यही समय है जितना हो सके लूटो। कांग्रेस और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ केवल नक्सली हमलों के लिए जाना जाता था। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद पहचान यहां किए गए विकास कार्यों से हो रही है।

#WATCH | PM Modi on launch of several development projects in Chhattisgarh's Raigarh



"A few days ago, many leaders who visited India for the G20 summit, were left impressed by development in India. Every state and region in the state is getting equal importance in… pic.twitter.com/eRZRMD0pRu — ANI (@ANI) September 14, 2023

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह गठबंधन भारत की संस्कृति और भारत को मिटाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक और माता अहिल्या बाई होलकर से लेकर मीराबाई तक हजारों हजार साल तक यह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है।

उन्होंने कहा कि यह सनातन संस्कृति है जो संत रविदास, संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश ‘इंडी’ गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है क्योंकि ये भारत की हजारों साल की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री कहा, ''छत्तीसगढ़ की भूमि भगवान श्रीराम का ननिहाल है। यहां माता कौशल्या का भव्य मंदिर है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी भाई-बहनों को हमारी आस्था और हमारे देश के खिलाफ जो साज़िश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले नौ साल से केंद्र सरकार से दूर रखा है, वह जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वह अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान और संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।''

#WATCH | Raigarh:..."In Chhattisgarh, we have seen that 1 out of 10 people have sickle cell and the kind of work that is being done by Centre for these people... In my experience, I have never seen any biasness (from Central govt). If we (state govt) have worked in the state and… pic.twitter.com/Wojc3ZnDzF — ANI (@ANI) September 14, 2023

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक ‘इंडी’ गठबंधन बनाया है जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, लेकिन ‘इंडी’ गठबंधन ने तय किया है कि वह भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। मोदी ने कहा, ‘‘सनातन संस्कृति वह है जिसमें भगवान राम शबरी को मां कहकर उनके झूठे बेरों को खाने का आनंद लेते हैं।

सनातन संस्कृति वह है, जहां राम वनवासियों को, निषाद राज को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वह है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाते हैं। सनातन संस्कृति वह है जो किसी परिवार में जन्म को नहीं, व्यक्ति के कर्म को प्रधानता देती है।''

#WATCH | Chhattisgarh: Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Raigarh. pic.twitter.com/59LpTORY1P — ANI (@ANI) September 14, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यह गरीबों के कल्याण में पीछे है, लेकिन भ्रष्टाचार में आगे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीद योजना में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ केवल नक्सली हमलों और हिंसा के लिए जाना जाता था।

भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां हुए विकास कार्यों के कारण हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार विकास कार्यों में नहीं, बल्कि केवल खोखली बातें और दावे करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज दुनिया के बड़े-बड़े संस्थान भारत की सफलता से सीखने की बात कर रहे हैं।'' उन्होंने चंद्रयान मिशन और जी20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि इन दिनों पूरे देश में उत्सव का माहौल है।

#WATCH | "The mineral wealth of Chhattisgarh is being used as Congress' ATM. False propaganda and rampant corruption are the hallmarks of the Congress government in Chhattisgarh," says PM Modi in Raigarh pic.twitter.com/WW96BUGAK4 — ANI (@ANI) September 14, 2023

