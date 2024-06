PM Modi in Bihar Nalanda University Inauguration: नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन, 17 देशों के राजदूत शामिल, जानें क्या है खासियत

Highlights PM Modi in Bihar, Nalanda University Inauguration Live: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। PM Modi in Bihar, Nalanda University Inauguration Live: प्राचीन नालंदा के खंडहरों का बुधवार को दौरा किया। PM Modi in Bihar, Nalanda University Inauguration Live: पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं।

PM Modi in Bihar, Nalanda University Inauguration Live: बिहार के नालंदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।

#WATCH | Nalanda, Bihar: Prime Minister Narendra Modi unveils a plaque at the new campus of Nalanda University as he inaugurates the campus. The PM also planted a sapling here. pic.twitter.com/LUtRN02Jxy — ANI (@ANI) June 19, 2024

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है।.पुराने नालंदा विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं दुनिया की अनेक जगह के लोग आकर पढ़ते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था।

2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला तब से हमने बिहार के विकास का काम शुरू किया। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात की थी।

#WATCH | Bihar: Interim Vice Chancellor of Nalanda University, Prof Abhay Kumar Singh felicitates Prime Minister Narendra Modi at the inauguration of the new campus of Nalanda University. pic.twitter.com/K1ZcVN1UO4 — ANI (@ANI) June 19, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में प्राचीन नालंदा के खंडहरों का दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल प्राचीन नालंदा के खंडहरों का बुधवार को दौरा किया। प्राचीन नालंदा के खंडहरों में मठ और शिक्षण संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार (आवासीय और शैक्षणिक भवन) तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches the ruins of ancient Nalanda University in Bihar.



He will inaugurate the new campus of Nalanda University shortly. pic.twitter.com/8lqkd8XVJu — ANI (@ANI) June 19, 2024

#WATCH | Bihar: At the inauguration of the new campus of Nalanda University, EAM Dr S Jaishankar says, " ...Nalanda University served a larger role by connecting our society with those our near and far neighbours through land and sea...the universities destruction marked a… pic.twitter.com/o8EyStGzzZ — ANI (@ANI) June 19, 2024

Prime Minister Narendra Modi, EAM Dr S Jaishankar, Bihar Governor Rajendra Arlekar, CM Nitish Kumar, Deputy CMs Samrat Choudhary and Vijay Sinha & other delegates at the new campus of Nalanda University. Ambassadors of 17 countries are also attending the event. pic.twitter.com/6IicJfnL6S — ANI (@ANI) June 19, 2024

नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री आज यहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के नालंदा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद् गौतमी भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी दी।

मोदी ने नालंदा दौरे से पहले सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘ यह हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा।’’

