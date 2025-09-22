PM Modi Visit Arunachal Pradesh: PM मोदी ने अरुणाचल कारोबारियों से की वार्ता, GST की नई दरों पर की चर्चा

PM Modi in Arunachal Pradesh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में स्थानीय उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से सोमवार को मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी पार्क में अपने जनसभा स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी को देखा और वहां व्यापारियों से बातचीत की।

मोदी ने व्यापारियों से पूछा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल के सुधारों से उन्हें क्या फायदा हुआ है। उन्होंने प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली और सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ यह बातचीत स्थानीय व्यापार समुदाय को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही यह सीमावर्ती राज्य में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...कांग्रेस की पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है वह उसे हाथ नहीं लगाते। भाग जाते हैं। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे जो पहाड़ के बीच हों या जंगल के, जहां विकास का काम करना चुनौती होता था। उन्हें कांग्रेस पिछड़ा इलाका घोषित करके भूल जाती थी..."

Web Title: PM Modi in Arunachal Pradesh live PM Modi interacts with entrepreneurs from Arunachal Pradesh