PM Modi Gujarat Visit: भावनगर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, स्वागत में उमड़ी भीड़; देखें वीडियो

PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात के भावनगर में एक रोड शो किया। जहां वे उत्साही भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन करते देखे गए। यह रोड शो हवाई अड्डे से शुरू होकर एक किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गांधी मैदान में समाप्त हुआ, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। नृत्य मंडलियों की प्रस्तुति के लिए रास्ते में मंच बनाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के विजय बैनर और जीएसटी सुधारों के लिए उन्हें धन्यवाद देने वाले पोस्टर भी सड़क के किनारे लगाए गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी एलएनजी बुनियादी ढांचे, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा पहलों, तटीय सुरक्षा कार्यों और राजमार्गों सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

बयान में भावनगर के सर टी जनरल अस्पताल और जामनगर के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल के विस्तार और 70 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने की परियोजनाओं का भी ज़िक्र है। इसके अलावा, कई शहरी परिवहन और स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "आज, 20 सितंबर, भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सुबह लगभग 10:30 बजे, भावनगर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लूँगा। 34,200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इनसे पूरे भारत के लोगों को लाभ होगा। शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख नीतियों पर भी हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा।"

Today, 20th September is an important day for India’s maritime sector and our quest towards self-reliance. At around 10:30 AM, will take part in the ‘Samudra se Samriddhi’ programme in Bhavnagar. Works worth over Rs. 34,200 crores will be inaugurated or their foundation stones… — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025

